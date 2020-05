Terminati i lavori in via e rio Chianca a Spezzano

A Spezzano sono terminati i lavori per il ripristino dei danni lungo via e rio Chianca. Lavori necessari in seguito ai danni causati dagli eventi atmosferici di maggio 2019. Fin da subito la zona interessata era stata messa in sicurezza, ma necessitava di un ulteriore intervento. Il Comune di Fiorano Modenese ha svolto lavori non strutturali di ‘ingegneria naturalistica’, indispensabili per il controllo, la salvaguardia e la gestione del territorio, nell’area in prossimità dei tre attraversamenti carrabili del Rio Chianca.

E’ stata eseguita una pulizia dell’alveo del fiume, in corrispondenza dei ponti, sia a monte che a valle. La ditta incaricata ha costruito, e in alcuni punti integrato, la difesa delle sponde del Rio, con pali in legno oppure con massi, a seconda delle situazioni. Sono stati posizionati, sui tre attraversamenti, parapetti in legno. In prossimità degli attraversamenti è stato stesa della ghiaia, per facilitare il percorso carrabile.

L’importo dei lavori, escluso gli oneri della sicurezza e l’Iva, è stato pari ad euro 39.907,90.

Il lavoro è stato finanziato con fondi del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori colpiti della Regione Emilia Romagna nel mese di maggio 2019”.