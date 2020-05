Bimbo di un anno e mezzo cade dalla finestra a Carpi, non...

Ieri sera intorno alle 19:00, a Carpi, un bambino di un anno e mezzo, dopo essersi arrampicato sulla finestra della propria abitazione sita al primo piano, è precipitato nel cortile condominiale. Nell’appartamento, al momento del fatto, erano presenti entrambi i genitori e i suoi due fratelli. Il bambino è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna; la prognosi è riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Carpi e i sanitari del 118.