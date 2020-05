Previsioni meteo Emilia Romagna, venerdì 15 maggio

Al mattino sulle aree più occidentali tra nuvoloso e molto nuvoloso con isolati rovesci, più probabili sui rilievi, in graduale esaurimento nel pomeriggio. Sulle rimanenti aree tra poco nuvoloso e nuvoloso per nubi medio-alte.Temperature: minime stazionarie comprese tra 15 e 18 gradi; massime in aumento, in particolare sul settore orientale, comprese tra 25 e 27 gradi. Venti: da sud-ovest, moderati in pianura con temporanei rinforzi fino a forti su aree più occidentali, da moderati a forti sulla fascia pedecollinare e forti sui rilievi. Netta attenuazione della ventilazione dalla serata. Mare: mosso con moto ondoso in attenuazione dalla serata.

(Arpae)