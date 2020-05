A1 chiusa per oltre un’ora tra Aglio e Badia per l’incendio di...

I vigili del fuoco del Comando di Firenze e dai distaccamenti di Borgo San Lorenzo, Calenzano, oltre ai mezzi e al personale del Comando di Bologna, sono intervenuti per un incendio che, stamane intorno alle 6:00 ha coinvolto un camion che trasporta mangime per animali, al km 26,400 all’interno della galleria di base tra Aglio e Badia in direzione di Bologna. Non ci sarebbero persone coinvolte. Il tratto dell’autostrada è rimasto chiuso per oltre un’ora.