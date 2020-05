Albero sui cavi elettrici in via Siepelunga a Bologna: intervengono i pompieri

Stamane intorno alle 10:00 i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti in via Siepelunga, in città, per un albero pericolante che si era adagiato sul cavo della illuminazione pubblica. I pompieri, con l’ausilio dell’autoscala, hanno rimosso grossi rami dell’albero tagliandoli, liberando i cavi elettrici. Sul posto il personale tecnico comunale addetto alla pubblica illuminazione e la polizia locale che ha interrotto il traffico sulla via per la durata delle operazioni di soccorso. Non si lamentano danni a persone.