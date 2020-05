Vezzano, da oggi riapre l’ecoparco Pineta

La Provincia di Reggio Emilia, in stretta collaborazione con il Comune di Vezzano sul Crostolo, ha disposto la riapertura – a partire da oggi, sabato 16 maggio – anche dell’ecoparco Pineta, che era stato chiuso lo scorso 12 marzo in seguito all’emergenza sanitaria.

Ovviamente, dovranno essere rigorosamente rispettate tutte le norme contenute nel DPCM del 26 aprile e nell’ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 30 aprile. Sono pertanto proibiti assembramenti (tra cui rientrano i pic-nic in gruppo, attività ludica come partite di calcio, pallavolo eccetera) e l’utilizzo dell’area giochi, che è stata recintata con nastro segnaletico, al pari di tavoli e panche.

Obbligatorio il rispetto del distanziamento sociale (1 metro di distanza per l’attività motoria, 2 per quella sportiva, eccezion fatta per i conviventi).