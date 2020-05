Panariagroup, emergenza Covid-19: dai Dirigenti un fondo di Solidarietà

Panariagroup, gruppo attivo nella produzione e distribuzione di materiale ceramico per pavimenti e rivestimenti di alta gamma, nell’ambito di una più ampia strategia di responsabilità di impresa di cui da sempre è interprete, ha promosso, nel contesto di crisi generata dalla diffusione del virus Covid-19 su scala globale, un’iniziativa di sostegno rivolta ai propri dipendenti maggiormente penalizzati dalla riduzione delle attività lavorative.

E’ stato creato infatti un Fondo di Solidarietà a cui sono stati invitati a contribuire, su base volontaria, tutti i Dirigenti della Business Unit Italiana del Gruppo, che hanno avuto la possibilità di devolvere il 20% di tre mensilità della propria retribuzione, per compensare la retribuzione dei colleghi in Cassa Integrazione.

L’intero importo raccolto verrà redistribuito agli Operai e Impiegati in proporzione alle ore di Cassa Integrazione Guadagni effettuate e corrisposto con la mensilità di luglio 2020.

Emilio Mussini, Presidente di Panariagroup, ha commentato: “In un momento generale così critico la nostra azienda sta cercando di portare avanti tutte le iniziative possibili non solo per garantire la sicurezza dei dipendenti ma anche per sostenerli in una fase certamente difficile da un punto di vista economico, nella tutela della loro serenità e di quella delle loro famiglie. E’ stato motivo di orgoglio riscontrare l’adesione entusiasta del gruppo Dirigente nel contribuire a questa azione di solidarietà concreta, che rappresenta una nuova e significativa iniziativa dell’azienda sotto il profilo della Responsabilità Sociale e della Sostenibilità”.

Panariagroup ha depositato a fine marzo il proprio quarto Bilancio di Sosteniblità, unica azienda ceramica italiana ad operare con un report certificato, la cui presentazione ufficiale è prevista entro l’estate.

Panariagroup Industrie Ceramiche S.p.A. è un gruppo multinazionale italiano, leader mondiale nella produzione e distribuzione di superfici in ceramica per pavimenti e rivestimenti del segmento premium del mercato. Con oltre 1.700 dipendenti, oltre 10.000 clienti professionali, 6 stabilimenti produttivi (3 in Italia, 2 in Portogallo e 1 negli Stati Uniti), € 382 milioni di fatturato nel 2019, Panariagroup è un player di riferimento nel proprio settore e vanta una distribuzione geografica delle vendite focalizzata per l’81% sui mercati esteri.

Specializzato nella produzione di grès porcellanato e grès porcellanato laminato, tramite i propri brand commerciali (Panaria Ceramica, Lea Ceramiche, Cotto D’Este, Blustyle in Italia, Margres e Love Tiles in Portogallo, Florida Tile negli Stati Uniti e Bellissimo in India), Panariagroup propone soluzioni di alta qualità e prestigio per tutte le esigenze dell’architettura residenziale, commerciale e pubblica.

Panariagroup è una realtà di dimensioni internazionali presente in Italia, Portogallo, Stati Uniti, India e che opera in oltre 130 paesi nel mondo con una rete commerciale ampia e capillare.