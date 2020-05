Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 19 maggio

Al mattino piogge e rovesci diffusi, che sul settore centro-orientale potranno essere anche a carattere temporalesco di moderata intensità; dal pomeriggio tendenza a parziali schiarite e graduale attenuazione o locale esaurimento dei fenomeni. Temperature: minime attorno a 17 gradi e massime in sensibile diminuzione sul settore centro-occidentale, comprese tra 20 gradi sulle aree di pianura e 24 gradi sulla fascia costiera. Venti: al mattino moderati e con temporanei rinforzi di forte intensità sulla costa e sui rilievi appenninici; in attenuazione nelle ore pomeridiane e serali. Mare: molto mosso al mattino ma con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.

(Arpae)