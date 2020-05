Formigine: “La Lega prende le distanze dal post della consigliera Berselli”

ot”Domenica 17 maggio 2020 sul profilo personale della Consigliera Leghista Elisa Berselli appare un commento dove paragona il Premier Conte a Hitler.

Il Capogruppo e Segretario cittadino Davide Romani unitamente ai Consiglieri Comunali Martina Reggianini, Francesca Gatti e Matteo Bergamini prendono le distanze dal commento espresso dalla collega Berselli.

Ribadiamo che questo, non è il modo della Lega di fare politica, sicuramente come accade spesso sui social ci si fa trainare dalla foga.

Conosciamo molto bene Elisa e sappiamo benissimo che questo linguaggio non le appartiene, come Lega valuteremo il caso”.

(Davide Romani – Martina Reggianini – Francesca Gatti – Matteo Bergamini)