Previsioni meteo Emilia Romagna, mercoledì 20 maggio

Nella prima parte della giornata cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso con precipitazioni sparse a ridosso dei rilievi, poco probabili o comunque deboli ed isolate sulle aree di pianura; schiarite sempre più ampie sull’Emilia occidentale. Nel corso del pomeriggio-sera nuvolosità in progressiva attenuazione sul settore occidentale della regione con ampi spazi di sereno, ancora da poco nuvoloso a nuvoloso su quello orientale con fenomeni in esaurimento. Temperature: minime senza variazioni di rilievo e generalmente attorno a 16/17°C; massime in calo lungo la costa e sulla Romagna dove avremo valori tra 18°C e 21°C, in lieve aumento altrove e comprese tra 21°C e 24°C.

Venti: moderati nordorientali sul mare e sulla costa, deboli nordorientali sulla pianura romagnola e su quella emiliana orientale, moderati da nordest sull’area appenninica con rinforzi sul crinale in attenuazione dal pomeriggio, deboli variabili sulla pianura emiliana occidentale. Mare: mosso, temporaneamente molto mosso al largo.

(Arpae)