A Modena le piscine Dogali e le Pergolesi riaprono per tutti

Gli appassionati del nuoto e dell’attività fisica possono tornare a frequentare le piscine Dogali, che riaprono il nuoto libero per tutti, e Pergolesi che, per ora, hanno riaperto il parco e dove sarà possibile tornare in vasca da lunedì 1 giugno. Entrambi gli impianti riaprono al pubblico dopo essersi organizzati per consentire il rispetto delle condizioni di sicurezza previste per la Fase 2 dalle norme e dai protocolli del governo e della Regione.

“È un passo importante verso il ritorno alla pratica sportiva per tutti i cittadini e non soltanto per gli atleti – commenta l’assessora allo Sport Grazia Baracchi – reso possibile anche dal grande impegno e dal lavoro costante di gestori e operatori che hanno fatto in modo di trovare le condizioni per una riapertura il più possibile ampia, sostenibile e, soprattutto, in sicurezza per tutti”.

La piscina Dogali, che il 19 maggio aveva riaperto per gli allenamenti degli atleti, riapre la vasca all’aperto da 50 metri al nuoto libero per tutti, senza prenotazione ma privilegiando gli abbonati. La piscina da oggi, lunedì 25 maggio, è aperta tutti i giorni dalle 6.45 alle 20: il lunedì, mercoledì e venerdì sono disponibili quattro corsie nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 19; il martedì e il giovedì, negli stessi orari, sono disponibili cinque corsie, mentre negli altri orari (che sono liberi dagli allenamenti degli atleti) sono disponibili tutte le corsie. Per ogni persona sono previsti 7 metri quadri per corsia. Si potranno usare gli spogliatoi, anche se i gestori invitano a farlo il meno possibile, fino a un massimo di 13 persone per volta e vanno seguite tutte le altre norme di sicurezza previste per la Fase 2 come, per esempio, indossare la mascherina nei luoghi chiusi. Tutte le informazioni nel dettaglio sono disponibili sul sito della piscina (www.dogalisrl.it).

La piscina Pergolesi ha riaperto l’area del parco, disponibile solo su prenotazione per tutte le attività sportive dallo stretching al total body, dal pilates allo yoga, fino alla ginnastica dolce. Lunedì 1 giugno riapriranno anche, sempre solo su prenotazione, le attività in acqua. Sia per la ginnastica che per il nuoto e le altre attività in acqua, la piscina ripartirà con il calendario, gli orari e i programmi ordinari, adattandoli alla necessità di diminuire i posti per mantenere gli spazi di sicurezza, e affiancandoli con i nuovi servizi attivati in questi mesi. Tutti gli abbonati potranno recuperare gli abbonamenti in essere durante il periodo di chiusura attraverso un voucher personalizzato e, per tutti, sarà privilegiato il contatto diretto e costante con gli operatori. Per le prenotazioni e per tutte le informazioni, si può telefonare alla segreteria, al numero 059 373337, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 12. È possibile anche inviare una mail (info@piscinepergolesi.net) o trovare gli aggiornamenti sulla pagina facebook.