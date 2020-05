Da martedì 26 maggio via ai lavori di messa in sicurezza di un versante instabile lungo la SP 30 a Renno di Pavullo

Da martedì 26 maggio via ai lavori di messa in sicurezza di...

A Pavullo partono, martedì 26 maggio, i lavori di messa in sicurezza di un versante instabile lungo la strada provinciale 30, in un tratto vicino alla frazione di Renno. L’intervento prevede l’installazione in diversi tratti, su un fronte lungo complessivamente circa 500 metri, di reti paramassi fissate con chiodature cementate e funi di acciaio.

Per consentire i lavori, che termineranno entro la fine di giugno, con un investimento della Provincia di 90 mila euro, la circolazione potrà essere regolata temporaneamente a senso unico alternato all’altezza del cantiere.

(immagine d’archivio)