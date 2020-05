“Un giocatore non sorride mai” al FilmFestival del Garda

“Un giocatore non sorride mai”, il cortometraggio realizzato nell’ambito del progetto teatrale “Il gioco del Cinema”, scritto e diretto da Francesco Zarzana e promosso dal Comune di Sassuolo in collaborazione con l’Ausl del Distretto ed il contributo della Regione Emilia Romagna, è stato selezionato per la XII edizione del FilmFestival del Garda che si svolgerà da venerdì 29 maggio a martedì 2 giugno.

“Siamo molto contenti – afferma l’Assessore alle Politiche Sociali e Politiche Giovanili del Comune di Sassuolo Sharon Ruggeri – dell’opportunità di poter portare anche fuori dal nostro comune il messaggio che abbiamo voluto lanciare col progetto teatrale realizzato in collaborazione con il regista Zarzana, le cui registrazioni sono terminate appena prima dell’inizio del lockdown e che ha visto la partecipazione di giovani del nostro territorio che per la prima volta si sono cimentati nelle vesti di attori. La decisione della giuria del FilmFestival del Garda di selezionare il cortometraggio sassolese è assoluto motivo di orgoglio per tutta la nostra città”.

“Un giocatore non sorride mai” verrà trasmesso il prossimo lunedì 1 Giugno, a partire dalle ore 11, on line anche sui social, in orario scolastico per permettere agli studenti di collegarsi e seguire il Festival in orario didattico.