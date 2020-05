Incidente stradale ieri sera in galleria Montemario sull’A1

Ieri poco prima delle 20:00 i vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti in A1, all’interno della galleria Montemario, al km 206 direzione nord, per un’incidente stradale che ha coinvolto dei mezzi pesanti. Le due squadre intervenute anno provveduto immediatamente a mettere in sicurezza lo scenario e alla bonifica dell’area.

Sembra che uno dei due autoarticolati, quello che viaggiava davanti, abbia sbandato perdendo parte del carico, ciò ha provocato la perdita di controllo anche all’autista del camion che stava sopraggiungendo. Per fortuna non ci sono stati feriti.

I due mezzi trasportavano il primo concime e il secondo scatolame vario. A1 interrotta al traffico per il tempo necessario alle operazioni di soccorso e ripristino della sicurezza della sede stradale. Sul posto oltre al 115 anche la Polstrada, il 118 e il personale tecnico dell’Aspi.