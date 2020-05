Smentita chiusura del Ponte di Veggia

Al contrario di quanto riportato questa mattina da alcuni organi di informazione, si avvisa che domani, mercoledì 27 maggio, il ponte di Veggia NON sarà chiuso al traffico. Restano in vigore le regole temporanee legate ai lavori in corso, come il senso unico alternato.

Lo rendono noto i Comuni di Sassuolo e Casalgrande.

“In questi giorni – afferma il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – sono arrivati i risultati dei sondaggi effettuati sulla stabilità del ponte: ci saranno alcuni interventi da effettuare ma la situazione non è grave come si poteva pensare all’inizio e l’infrastruttura non corre alcun rischio di stabilità. Posizioneremo new jersey sul percorso pedonale, dove ci sono le criticità maggiori, diversamente da quanto avevamo pensato all’inizio non ci sarà necessità di interrompere la circolazione perché gli operai lavoreranno sulla corsia di marcia chiusa, poi saremo pronti a riaprirlo in entrambi i sensi di marcia con limitazioni di velocità e il divieto di transito per i mezzi pesanti già dalla fine di questa settimana, al massimo sabato”.