Auto a fuoco nella notte a Sant’Ilario d’Enza

Poco prima delle 00,30 di oggi, 28 maggio, i carabinieri della stazione di Sant’Ilario d’Enza, allertati dai vigili del fuoco che stavano operando sul posto, sono intervenuti in Fratelli Cervi a Sant’Ilario d’Enza dove era stato segnalato l’incendio di un’autovettura. Sul posto, terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, gli operanti hanno accertato che le fiamme, sviluppatesi per cause in corso d’accertamento e partite dal vano motore, avevano danneggiato un’autovettura Dacia di proprietà di una 46enne reggiana. I danni sono in corso di quantificazione. Sull’episodio sono in corso ulteriori accertamenti.