Il Lions Club di Sassuolo dona 76 borse alimentari alle famiglie bisognose di Prignano

Ennesimo gesto di sensibilità sociale da parte del Lions Club di Sassuolo. Dopo una prima fase in cui il Club si è impegnato con donazioni per l’emergenza sanitaria in favore dell’Asl di Modena, della Fondazione Ospedale di Sassuolo e donando mascherine a Carabinieri e Polizia, durante la “Fase 2” ha continuato i service a favore delle famiglie che più hanno sofferto la crisi economica. Sono state così effettuate la donazione di 70 buoni spesa alimentari del valore di 25 euro l’uno per il Comune di Fiorano e altrettanto è stato fatto per Sassuolo. In favore del Comune di Prignano, infine, sono stati consegnati questa mattina 76 borse alimentari con alimenti di prima necessità.

La delegazione del club, guidata dal presidente Vito Tucci, è stata accolta dal sindaco Mauro Fantini e da alcuni componenti della Giunta. Il primo cittadino prignanese ha ringraziato il Lions Club di Sassuolo a nome delle famiglie bisognose del territorio, sottolineando la grande sensibilità sociale dimostrata.