Modifiche alla circolazione in via Pia durante i giorni di mercato

Modifiche alla circolazione stradale in via Pia, nel tratto compreso tra via Peschiera e piazza Martiri Partigiani, tutti i martedì e venerdì mattina in occasione dello svolgimento del mercato ambulante. Lo stabilisce l’ordinanza n°81 del 29 maggio a firma del Comandante della Polizia Municipale Stefano Faso.

Fino al termine dei lavori in corso di svolgimento in piazza Martiri Partigiani, tutti i martedì e venerdì in concomitanza con il mercato ambulante, la circolazione subirà le seguenti modifiche:

via Pia (tratto compreso tra via Peschiera e via Monzambano) : divieto di transito per i mezzi provenienti da nord e obbligo di svolta a destra in via Peschiera dalle ore 6 alle ore 15;

: divieto di transito per i mezzi provenienti da nord e obbligo di svolta a destra in via Peschiera dalle ore 6 alle ore 15; via Pia (tratto compreso tra via Monzambano e p.zza Martiri Partigiani): divieto di transito eccetto “autorizzati” dalle ore 6 alle ore 15 , restano consentiti l’accesso ed il recesso dalle proprietà private da parte dei residenti nonché dei lavoratori/commercianti delle attività insediate in prossimità delle aree mercatali (p.le Della Rosa, P.le Avanzini, P.le Roverella, via Clelia, via Caula, vicolo Paltrinieri, via Rocca, via Racchetta, via Cavallotti e vicolo Conce), nonché dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, esponenti apposito contrassegno rilasciato dal Sindaco del comune di residenza.

I soli mezzi di cantiere autorizzati potranno uscire da piazza Martiri Partigiani, nei giorni di svolgimento dei mercati ordinari il Martedì e il Venerdì, percorrendo via Pia nel tratto compreso tra piazza Martiri Partigiani e via Monzambano procedendo contromano con la presenza di n. 2 movieri per bloccare i mezzi in transito su via Pia, 1 all’intersezione tra via Pia e via Goito e 1 all’intersezione tra via Pia e via Monzambano.

via Monzambano: dalle ore 6 alle ore 15 i veicoli giunti all’intersezione con via Pia dovranno obbligatoriamente svoltare a sinistra (verso nord) sulla medesima, eccetto “autorizzati”;

via Goito: dalle ore 6 alle ore 15 i veicoli giunti all’intersezione con via Pia dovranno obbligatoriamente svoltare a destra (verso nord) sulla medesima, eccetto “autorizzati”.