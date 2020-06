A Modena spacciatore bloccato mentre cede dose di cocaina

Nell’ambito di specifico servizio antidroga disposto dal Comando Compagnia Carabinieri di Modena, ieri in serata i militari della Stazione di Modena Principale hanno tratto in arresto un giovane tunisino di anni 19, in Italia senza fissa dimora e già conosciuto dalle Forze di Polizia, sorpreso in piazza Cittadella mentre cedeva della sostanza stupefacente ad un 47enne residente a Modena. A seguito della perquisizione, l’arrestato è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di cocaina, suddivisa in dosi e pronta per la cessione. Il giovane, è stato giudicato questa mattina con rito direttissimo che si è svolto presso il locale Tribunale.