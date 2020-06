Settantenne italiano denunciano a Medicina per truffa in danno di anziani

I Carabinieri della Tenenza di Medicina, hanno denunciato un settantenne italiano per truffa in danno di anziani. E’ successo ieri mattina, durante un’indagine finalizzata al rintraccio di un malfattore che, tramite raggiro, era riuscito a farsi consegnare un’ingente somma di denaro, in corso di quantificazione, da un ottantaduenne di Medicina cui aveva fatto credere di essere un addetto di un’associazione ONLUS italiana, specializzata nel trasporto delle persone anziane.

La vittima, quando ha sospettato di essere caduta nella trappola di un malvivente, ha interrotto le donazioni e si è rivolta ai Carabinieri che hanno avviato le indagini, coordinati dalla Procura della Repubblica di Bologna che ha delegato gli stessi militari di svolgere una perquisizione domiciliare a casa del settantenne. Questa si è rivelata fondamentale per accertare l’indole criminale del truffatore, trovato in possesso di un tesserino di un’associazione ONLUS, trentatré dépliant informativi e diverse ricevute di donazioni illecitamente percepite. Il materiale è stato sequestrato dai Carabinieri della Tenenza di Medicina.