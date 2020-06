Castenaso: un sostegno immediato e tangibile per le attività produttive e commerciali

La ripartenza è cominciata anche a Castenaso dove, seguendo i protocolli di sicurezza, le imprese e le attività commerciali hanno ricominciato (e in alcuni casi proseguito) il lavoro interrotto parzialmente o completamente a causa della quarantena da Coronavirus. Una ripartenza difficile, che deve essere accompagnata e sostenuta dalle istituzioni, nazionali e locali.

L’Amministrazione comunale vuole fare la sua parte e ripartire insieme alle attività di Castenaso: la prima scelta è stato lo spostamento delle scadenze TARI per le utenze domestiche e non, in quest’ultimo caso posticipando le due rate al 30 settembre e al 10 dicembre 2020, rispetto alle precedenti scadenze del 31 maggio e del 31 ottobre.

Il secondo passo è quello dell’esenzione Cosap per aree permanenti fino al 31 ottobre, con possibilità di allungamento fino alla fine del 2020. Un’esenzione del valore di quasi 30mila euro in cui le attività, con una semplice comunicazione agli uffici comunali, potranno utilizzare le aree limitrofe all’aperto per attirare maggiori clienti, rispettando le norme di distanziamento. Grazie a questa possibilità diverse di esse saranno coinvolte nei progetti estivi del territorio, dal progetto Castrum Beach ad altre iniziative del nostro Comune.

Infine lo sforzo più importante, a sostegno delle attività rimaste chiuse in questi mesi: un bando di 50mila euro di contributo a fondo perduto per le spese di ripartenza rivolto a attività di vicinato, artigianali e pubblici esercizi, con domanda da presentare all’URP entro fine luglio. Il contributo potrà arrivare fino a 1.000 euro, in base al numero di richieste pervenute. L’amministrazione pubblicherà il bando nei prossimi giorni, alla luce anche del dialogo già avviato con le associazioni di categoria.

Gli sgravi diretti e indiretti a regime varranno un totale di circa 80mila euro. «Un lavoro corale che ha coinvolto tutta la Giunta, il primo risultato tangibile di un percorso che sarà lungo — afferma il Vicesindaco nonché Assessore alle Attività Produttive Pier Francesco Prata — nei prossimi mesi saranno tante le sfide che questo momento difficile porrà davanti al mondo economico e commerciale locale: in ogni situazione l’Amministrazione comunale sarà al loro fianco, in un dialogo continuo al servizio della nostra comunità».