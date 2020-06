Ventasso, senso unico alternato sulla Sp 15 per sondaggi geognostici alla frana

scosoLa Provincia di Reggio Emilia informa che da oggi saranno effettuati quattro sondaggi geognostici in corrispondenza della frana di valle che ha eroso la banchina stradale sulla Sp 15 “Sparavalle-Ramiseto-Miscoso-confine Massa”, nei pressi dell’incrocio per Pieve San Vincenzo, in comune di Ventasso. Per consentire in sicurezza l’esecuzione dei sondaggi da parte della Parmageo srl di Basilicanova, da oggi fino al termine dell’intervento – oltre al limite di velocità a 30 km/h già in vigore – è stato istituito anche un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.