Colpi di arma da fuoco da un’abitazione: denunciato a Carpi

Questa mattina, personale del Commissariato di Carpi ha denunciato in stato di libertà un 29enne residente in paese e originario della provincia di Cagliari, per acquisto e detenzione illegale di armi, nonché per la mancata osservanza del provvedimento di divieto di detenzione di armi ed esplosivi. I fatti sono stati accertati nella giornata di ieri quando un cittadino aveva segnalato di aver udito dei colpi d’arma da fuoco provenire dall’abitazione del 29enne.

Giunti immediatamente sul posto, gli operatori di Polizia – ricorrendo i presupposti di legge e valutata l’urgenza della situazione – hanno proceduto a perquisizione domiciliare, trovando tra le altre armi anche due carabine ad aria compressa, il cui acquisto e detenzione sono risultati illegali, considerata tra l’altro la sussistenza di un provvedimento ostativo a carico dello stesso.

L’indagato, che si è giustificato asserendo di aver sparato con una pistola scacciacani perché infastidito dalla presenza di animali, dovrà ora rispondere dei reati contestatigli dinanzi all’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per appurare l’eventuale importazione clandestina delle armi sequestrate.