Alla maturità i ragazzi del ‘Secchi’ discutono progetti per uno spazio al parco del Crostolo

Iniziano domani le prove di maturità anche per gli studenti dell’istituto Secchi, una parte dei quali discuteranno, tra i vari argomenti, alcuni progetti dedicati al parco del Crostolo. I ragazzi della classe 5 B, sotto la guida del professor Giuliano Passini, docente del Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni, nel corso dell’ultimo anno scolastico hanno infatti dato vita al progetto “Parcpartous” ed elaborato idee per la progettazione di un nuovo fabbricato da inserire nell’area di via Monte Cisa al posto di un vecchio edificio esistente.

L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Servizio Politiche per la partecipazione e Officina educativa del Comune e con il comitato autogestito Monte Cisa nell’ambito del progetto “Qua_quartiere bene comune”.

A seguito di sopralluoghi, i ragazzi hanno provato a ipotizzare una riqualificazione della vecchia casetta del parco proponendo nuove idee, usi, funzioni. Obiettivo dell’esercitazione progettuale era immaginare uno spazio polifunzionale per i cittadini capace di ospitare eventi, conferenze, riunioni di associazioni, spettacoli, feste per bambini. Tra le richieste fatte ai ragazzi vi era quella di pensare a una struttura configurata sulla base della sagoma dell’edificio esistente e tenendo in considerazione le esigenze di risparmio energetico, sostenibilità ambientale, nonché le esigenze estetiche derivanti dall’inserimento del manufatto in un parco molto frequentato dai cittadini e parte del percorso tra la città e la Reggia di Rivalta legato al “Ducato estense”.

Gli elaborati progettuali ideati dai ragazzi e il video di presentazione del progetto saranno disponibili su www.comune.re.it/innovare