Sabato 20 giugno a Camposanto riprende il percorso partecipato Verde Acceso

Si svolgerà all’aperto, nella cornice del Parco sonoro Augusto Daolio di Camposanto, il terzo incontro del percorso partecipato Verde Acceso, che porterà alla redazione di una proposta di patto di collaborazione tra abitanti e amministrazione per la gestione condivisa del verde.

Il laboratorio pomeridiano ripartirà dalle considerazioni emerse durante l’esplorazione verde dello scorso febbraio. In questa occasione, si dialogherà per realizzare una mappa dello stato di fatto che permetta di descrivere come il verde presente sul territorio viene riconosciuto e percepito dai cittadini.

La terza tappa del percorso sarà inoltre l’occasione per introdurre nella pratica lo strumento del patto di collaborazione confrontandosi su reali esperienze su scala nazionale. Insieme ai partecipanti, si immagineranno azioni da realizzare per prendersi cura del verde, complice anche un momento di lettura teatrale a cura dell’associazione Nahìa.

L’evento è organizzato nel rispetto delle direttive sanitarie e per la partecipazione è richiesta l’iscrizione tramite messaggio al numero 3494260362, oppure inviando una mail all’indirizzo khoralaboratory@gmail.com