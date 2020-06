Sfreccia per le strade di Crevalcore alla guida di un Go Kart, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Sfreccia per le strade di Crevalcore alla guida di un Go Kart,...

I Carabinieri della Stazione di San Matteo della Decima hanno arrestato un ventiquattrenne marocchino per resistenza a un pubblico ufficiale. Il giovane è finito in manette per aver aggredito e opposto resistenza a due Carabinieri che si erano presentati a casa sua per identificarlo e sanzionarlo, dopo che lo stesso, alla guida di un Go Kart, era sfuggito all’alt dei militari, sfrecciando per le strade di Crevalcore come su un circuito da gara, incurante del Codice della Strada.

Dopo aver schernito e ingiuriato i Carabinieri con frasi del tipo: “Andate a rompere i coglioni da un’altra parte – che divisa di merda che avete!”, riprendendoli con lo smartphone e mostrandoli in diretta live su un Social Network, li ha aggrediti. Nonostante le ferite riportate durante l’aggressione, i due militari sono riusciti ad ammanettarlo e rinchiuderlo in camera di sicurezza. Il Go Kart è stato sequestrato. In sede di rito direttissimo, l’arresto è stato convalidato e il giovane marocchino è stato rimesso in libertà. I due Carabinieri sono finiti al Pronto Soccorso, dove sono stati medicati e dimessi con una prognosi di cinque giorni per lesioni agli arti superiori.