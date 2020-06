Alla vista dei carabinieri tenta la fuga e ingoia ovuli di droga: arrestato a Bologna

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna hanno arrestato un venticinquenne senegalese per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo all’interno di un bar frequentato da malviventi, spacciatori e consumatori di droghe, situato in zona Bolognina. Alla vista dei militari, entrati nel locale per controllare gli avventori, il giovane senegalese ha tentato la fuga spingendo gli operanti e ingoiando degli ovuli di droga che aveva in tasca, ma è stato arrestato.

Preoccupati per il pusher che aveva ingerito la sostanza stupefacente, i militari hanno chiamato subito il 118 e lo stesso è stato trasportato in via precauzionale al Pronto Soccorso per accertamenti. In seguito, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il giovane senegalese, gravato da precedenti di polizia specifici, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Uno dei Carabinieri aggrediti è stato soccorso dai sanitari del 118 e dimesso con una prognosi di cinque giorni.