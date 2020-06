Al Teatro Duse di Bologna nuove date della Compagnia Fantateatro

Al Teatro Duse di Bologna, la Compagnia Fantateatro aggiunge nuove date alla rassegna per ragazzi ‘Un’estate…mitica!’, che andrà in scena, sempre alle ore 20.30, anche dal 7 al 9 luglio con ‘Atena – Nata da Zeus’ e tornerà dall’1 al 10 settembre, con nuove storie dedicate alla mitologia classica.

Il prolungamento della rassegna diretta dalla regista Sandra Bertuzzi è stato deciso per accogliere l’entusiasmo del pubblico. Le prime nove date già programmate dal 16 giugno al 2 luglio, si avviano, infatti, verso il sold out.

Dopo gli spettacoli dedicati a Zeus, Era, Afrodite Atena, dunque, dall’1 al 3 settembre sarà la volta dei gemelli ‘Apollo e Artemide – Il sole e la luna’, mentre dall’8 al 10 settembre andrà in scena ‘Efesto – Il dio del fuoco’.

La rassegna (dai 5 anni in su), che rientra nell’ambito di Bologna Estate 2020 e fa parte del progetto DUSEgiovani, si terrà per un pubblico ridotto di 60 persone, nel rispetto delle necessarie misure di sicurezza. I biglietti (posto unico 11 euro) sono in vendita on line su teatroduse.it e vivaticket.it e presso le biglietterie della Compagnia Fantateatro e del Teatro Duse.

BIGLIETTI:

Posto unico: 11 euro

Online: teatroduse.it e vivaticket.it

Biglietteria Fantateatro: Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 16.00.

via Giuseppe Brini – Tel. 051 0395670 – info@fantateatro.it.

Biglietteria Teatro Duse: Da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it.

Informazioni: teatroduse.it