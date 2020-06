La sindaca di Cavriago incontra la proprietà Comer a Reggiolo

Stamattina la sindaca di Cavriago Francesca Bedogni ha incontrato la proprietà della Comer Industries a Reggiolo, l’amministratore delegato Matteo Storchi e alcuni suoi collaboratori.

“E’ stato un lungo colloquio, durato quasi due ore, durante il quale l’impresa mi ha presentato il suo piano industriale, un piano molto complesso ed articolato. Come sindaca ho cercato di capire le ragioni che hanno portato l’azienda a valutare la chiusura dello stabilimento di Cavriago, di rappresentare le esigenze del territorio, che sono molteplici a partire da quelle dei lavoratori. Ho inoltre manifestato alla proprietà la speranza di poter evitare che un’impresa così importante vada via da Cavriago”.

Si è trattato quindi di un incontro molto denso durante il quale la Bedogni ha colto in particolare l’intenzione, anche della proprietà, di cercare di avviare una trattativa più costruttiva. In particolare Storchi e la Bedogni hanno parlato a lungo dei lavoratori, delle loro preoccupazioni e del loro disagio reale di fronte alla decisione di trasferirli a Reggiolo. “L’azienda si è detta consapevole di questo – precisa la sindaca di Cavriago -. Ci siamo trovati perciò a condividere la necessità di superare le posizioni di conflitto che si sono create in questi giorni affinché questa vertenza possa svolgersi in un contesto meno teso, in modo da trovare soluzioni condivise con i lavoratori”.

Conclude la sindaca: “Auspico davvero che si arrivi a una soluzione il meno impattante possibile. Continuerò a seguire con grande attenzione, passo a passo, l’evolversi della situazione”.