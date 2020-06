39enne sassolese precipita con parapendio, non è in pericolo di vita

Oggi pomeriggio, in localita’ Ricco’ di Serramazzoni, una 39enne di Sassuolo, durante l’attivita’ di volo libero con parapendio, per cause da accertare, è precipitata al suolo.

Soccorsa da personale del 118 unitamente ai militari locale Stazione Carabinieri, è stata elitrasportata presso ospedale di Baggiovara dove si trova tutt’ora ricoverata fortunatamente non in pericolo di vita.