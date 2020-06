Maranello: scuole, il saluto delle quinte al parco

Questa mattina al Parco Enzo Ferrari gli alunni di quinta delle scuole primarie maranellesi hanno potuto rivedere compagni e insegnanti in piena sicurezza per un saluto di fine anno prima delle vacanze estive. Un saluto speciale, perché per loro si è anche concluso un ciclo scolastico. L’iniziativa, sviluppata nel pieno rispetto delle misure anti-covid, ha infatti suscitato forti emozioni non solo tra i ragazzi, ma anche tra i docenti e i genitori, che in alcuni casi si sono commossi.

Erano presenti il sindaco Luigi Zironi e l’assessore all’istruzione Alessio Costetti, che si sono complimentati con gli alunni per la tenacia dimostrata durante il lockdown e hanno fatto loro un sincero augurio in vista del passaggio alla scuola secondaria.