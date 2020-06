Ryanair riprende i collegamenti da e per l’aeroporto di Bologna

Ryanair, la compagnia aerea numero uno in Italia, oggi 21 giugno, ha ripreso i collegamenti da e per l’aeroporto di Bologna – con il ripristino dei voli su Londra-Stansted, Catania, Palermo, Brindisi, Bari, Bruxelles-Charleroi, Ibiza, Alghero e Trapani. Domani, 22 giugno, verrà riattivata la rotta su Lamezia Terme e da martedì, 23 giugno, i collegamenti con Barcellona-El Prat, Madrid, Valencia, Cagliari. Dal 1° luglio Ryanair incrementerà il numero di rotte e la loro frequenza, come parte integrante dell’operativo per l’estate 2020.

Con l’allentamento delle restrizioni negli spostamenti, la voglia di viaggiare si fa sempre più forte, come confermano i recenti dati di traffico sul nostro sito. L’Italia risulta essere tra le destinazioni turistiche più ricercate dai visitatori europei e tra gli utenti italiani tra le mete più popolari, oltre al Bel Paese, ci sono sicuramente Spagna, Regno Unito, Belgio, Germania, Grecia, Francia, Malta, Romania, Irlanda, Portogallo, Danimarca, Polonia, Scozia, Georgia, Montenegro, Israele, Ucraina.

Ryanair è lieta di ricominciare a collegare l’Emilia Romagna con il resto dell’Europa, permettendo a tutti i viaggiatori di scoprire i tesori di questa Regione: palazzi regali, chiese romaniche, città di rara bellezza e monumenti unici, autentici borghi che fanno parte del circuito dei Borghi più belli d’Italia e la costa, famosa per le lunghe spiagge, i locali e le feste, senza dimenticare l’incredibile ricchezza culinaria e la calorosa ospitalità da cui si è travolti.

La ripresa dei collegamenti, oltre a sostenere l’economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro, offrirà anche l’opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall’aeroporto di Bologna verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l’anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee.

L’operativo da e per l’aeroporto di Bologna include in tutto 51 rotte, di cui 8 nazionali – Catania, Palermo, Brindisi, Lamezia Terme, Bari, Cagliari, Alghero, Trapani* – e 43 internazionali – Londra-Stansted, Barcellona- El Prat, Bruxelles-Charleroi, Ibiza, Valencia, Madrid, Berlino-Schönefeld, Londra-Luton, Atene, Parigi-Beauvais, Colonia, Malta, Bucarest, Corfù, Dublino, Eindhoven, Lisbona, Manchester, Palma di Maiorca, Malaga, Alicante, Copenaghen, Cracovia, Salonicco, Varsavia-Modlin, Lanzarote, Bristol, Edimburgo, Cefalonia, Creta-Heraklion, Mykonos, Kutaisi, Tenerife, Podgorica, Tel Aviv-Ben Gurion, Fuerteventura, Kos, Gran Canaria, Rodi, Zante, Kiev, Leopoli, Odessa.*

* Tutte le rotte indicate potrebbero essere soggette a modifiche in base alle restrizioni di viaggio imposte dai Governi europei.