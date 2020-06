Schianto a Pavullo, muore un giovane 18enne

Grave incidente stradale la scorsa notte intorno alle 2:00 in via Giardini Sud, altezza civico 33 a Pavullo nel Frignano. Un giovane 18enne del posto, mentre alla guida di una Ape Car della Piaggio percorreva quella via, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo andando ad impattare con la recinzione di una privata abitazione. A causa delle gravi lesioni riportate durante la violenta collisione, il giovane conducente è deceduto sul posto mentre il passeggero, un coetaneo abitante a Pavullo, ha riportato lesioni giudicate “non in pericolo di vita”. Sul posto, oltre ai sanitari, i carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano, che stanno svolgendo accertamenti per delineare in modo certo la dinamica del sinistro.