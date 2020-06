Si schianta contro un albero: 39enne perde la vita ad Imola

Questa notte intorno alle 02:00 una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per un incidente stradale in via Montanara a Ponticelli di Imola. Un’auto, per ragioni ancora da chiarire, ha sbandato ed è finita contro un albero. I vigili del fuoco hanno estratto il conducente, in collaborazione con il 118, unico occupante della vettura. Purtroppo, pur avendo eseguito tecniche di rianimazione, l’uomo 39 anni, è deceduto. Sul posto oltre a vigili del fuoco e i soccorsi sanitari del 118 presenti con automedica, ambulanza e elisoccorso, anche i carabinieri di Imola.