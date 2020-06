UniCredit e Rete Pmi Romagna insieme per l’internazionalizzazione delle imprese del territorio

Export, e-commerce e opportunità per l’internazionalizzazione delle imprese sono stati i temi principali trattati in occasione del webinar centrato sulle soluzioni per sviluppare e semplificare il business all’estero delle imprese del territorio. Un incontro organizzato interamente in versione digitale da UniCredit e Rete Pmi Romagna.

Gli imprenditori, collegati on line, hanno seguito l’iniziativa aperta dagli interventi di Luca Bettini, Presidente Rete Pmi Romagna e di Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit.

“L’internazionalizzazione è sempre stata uno dei principali driver di crescita e sviluppo delle imprese – afferma Luca Bettini, Presidente di Rete Pmi Romagna – e ancor più lo è oggi, dopo che il lockdown ha sospeso o rallentato le attività delle aziende, interrotto le relazioni commerciali fisiche a cui eravamo abituati, imposto correzioni di rotta e nuove strategie di mercato. Come Associazione, abbiamo sempre ritenuto prioritario fornire supporto alle imprese nelle loro attività di internazionalizzazione, sia favorendo opportunità di business che fornendo assistenza tecnica nell’utilizzo degli strumenti finanziari e degli incentivi all’export. Oggi, il re-start delle attività non può prescindere da un altro driver, la digitalizzazione, fondamentale anche come strumento di marketing, comunicazione e vendita, ma il così detto “export digitale” è una strategia non semplice come potrebbe apparire e che per avere successo va analizzata e personalizzata. Per questo abbiamo accolto con grande piacere l’opportunità che UniCredit ci ha offerto di collaborare della organizzazione di questo webinar, che mette insieme tutti i player fondamentali: UniCredit, un importante istituto di credito presente a livello internazionale che ha messo punto uno strumento come Easy Export a supporto delle imprese; Alibaba, il maggior player internazionale dell’e-commerce; Sace-Simest, a fianco delle imprese con strumenti, oggi rafforzati, per il sostegno all’internazionalizzazione; infine, Rete Pmi Romagna, una associazione di imprese gran parte delle quali operano con l’estero e che oggi più che mai hanno bisogno di avere punti di riferimento certi e qualificati. Insomma, un bel gioco di squadra, come è nel nostro dna, perché dalle crisi non si esce da soli, ma solo facendo sistema”.

“Il periodo di forte emergenza sanitaria che abbiamo attraversato ha cambiato profondamente il nostro modo di pensare, lavorare e vivere. – dice Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit- Le aziende hanno accelerato su tematiche quali smart working e digitalizzazione, per fronteggiare uno scenario nuovo e inatteso. UniCredit ha subito sostenuto i privati e le aziende con un pacchetto di misure d’emergenza e con l’offerta di tutte le possibili soluzioni previste dal Decreto Liquidità per garantire il supporto del tessuto economico del territorio. Nel contempo abbiamo anche messo in campo una serie di iniziative coerenti con le esigenze e il contesto del momento, volte a rafforzare il rapporto di partnership con gli imprenditori e a rispondere alle istanze dei principali attori del territorio. Ne è prova tangibile questo webinar di approfondimento sui temi dell’internazionalizzazione, organizzato in sinergia con Rete Pmi Romagna. UniCredit da sempre sostiene l’internazionalizzazione delle imprese ma proprio l’attuale contesto ci fa capire come la differenziazione dei mercati di sbocco può essere un’arma vincente nello sviluppo e nel consolidamento di una realtà aziendale. Lo strumento che abbiamo presentato, Easy Export, grazie alla partnership esclusiva di UniCredit con Alibaba.com, consente di avere l’accesso al più importante market-place B2B e una vetrina digitale aperta sul mondo, personalizzata e distintiva”.

Ad illustrare le caratteristiche di Easy Export, nel corso del webinar, è stato Marco Wallner, Responsabile Corporate Commercial Synergies, Corporate sales & Marketing Italy UniCredit. Subito dopo, l’intervento di Luca Curtarelli, Responsabile Business Development Italy Alibaba.com, sul tema Export online nel mondo con Alibaba.com; e quello di Roberto Allara, Responsabile Distribution SACE BT SPA, relativo agli strumenti SACE SIMEST a sostegno dell’internazionalizzazione.