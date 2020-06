Hera e Cineteca di Bologna insieme dal 2007

Quella tra il Gruppo Hera e la Cineteca di Bologna è una storia di successo, che parte da lontano: era il 2007, infatti, quando Hera cominciò a sostenere il cinema estivo di Piazza Maggiore. La lunga collaborazione giunge così quest’anno alla sua quattordicesima edizione e non è un caso che lo abbia fatto senza interruzioni, consolidando un appuntamento senza il quale l’estate sotto le Due Torri sarebbe ormai impensabile. La multiutility rinnova così il proprio impegno a favore delle manifestazioni in programma, che fanno di Bologna una delle grandi capitali del Cinema, impreziosita dallo schermo più grande d’Europa e dalla cornice unica che lo ospita.

Main Sponsor della Fondazione Cineteca, Hera sostiene il Festival de Il Cinema Ritrovato e Sotto le Stelle del Cinema, due rassegne che offriranno ai bolognesi e non solo la possibilità di vedere gratuitamente decine di film di qualità sotto le stelle di un cielo estivo. Due in particolare i titoli selezionati da Hera insieme alla Cineteca per regalare alla città una programmazione ancora più ricca e di qualità: The Forgotten Front. La resistenza a Bologna, di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani, che sarà proiettato il 4 luglio, e 8 ½ di Federico Fellini.

Gagliano: “orgoglioso di sostenere il cinema in piazza, contribuendo alla ricchezza della sua programmazione”

“Sono tanti i motivi che ci portano a sposare ancora una volta una programmazione che esprime alcuni fra i più immortali capolavori della storia del cinema – afferma Giuseppe Gagliano, direttore centrale relazioni esterne Gruppo Hera –, capace di alimentare fantasia, immaginazione del pubblico e di farsi portavoce di messaggi e valori universali in cui anche la nostra azienda si riconosce da sempre. Siamo quindi orgogliosi di partecipare e arricchire ulteriormente quest’anno una proposta culturale così significativa come quella espressa dalla Fondazione Cineteca”.