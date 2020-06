Lavori notturni sulla Diramazione per Ravenna D14 e sul Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna

straSulla Diramazione per Ravenna D14, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 20:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 luglio, sarà chiuso lo svincolo di Lugo, in entrata verso la A14 Bologna-Taranto.

In alternativa, si consiglia di entrare allo svincolo di Cotignola.

***

Sul R13 (Raccordo A13 Bologna-Padova – Tangenziale di Bologna), per consentire lavori di manutenzione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio immette sulla Tangenziale di Bologna, verso San Lazzaro.

In alternativa si consiglia di percorrere la Tangenziale di Bologna verso Casalecchio, uscire allo svincolo 6 Castelmaggiore e rientrare dallo stesso, nella carreggiata opposta, verso San Lazzaro.