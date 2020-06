Sorpresi dalla telecamera di sorveglianza mentre devastano bici di Mobike, tre minorenni denunciati a Bologna

Nel pomeriggio della prima domenica di giugno, una guardia giurata in servizio nella sede del Comune di Bologna di Piazza Liber Paradisus si accorge, tramite la telecamera esterna di sorveglianza, di tre persone intente a danneggiare due biciclette Mobike nella retrostante via Svampa. Allertata immediatamente la Centrale Radio della Polizia Locale, all’arrivo degli agenti tre minorenni sono stati sorpresi poco distanti nelle vicinanze di una terza Mobike anch’essa pesantemente danneggiata. I tre minorenni sono stati riaffidati ai propri genitori e sono partite le indagini. Nei giorni successivi, dopo l’analisi delle immagini registrate, i tre minorenni sono stati denunciati per danneggiamento e le biciclette restituite al gestore del bike sharing del Comune.