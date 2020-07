Autotrasportatore che alterava i dati sulla guida, sorpreso dalla Polstrada di Bologna

Gli intensi controlli al traffico di mezzi pesati predisposti dal Compartimento Polizia Stradale dell’Emilia Romagna in occasione dell’estate, hanno consentito di smascherare e sanzionare con una contravvenzione salatissima e la sospensione della patente di guida, un autotrasportatore romeno, classe 1993, che viaggiava sulla rete autostradale nazionale ben oltre i limiti delle ore di guida giornaliere imposte dal codice della strada.

Il fatto è successo il 1 luglio verso le ore 9.30, sull’autostrada A13 Bologna – Padova, quando una pattuglia della Sottosezione di Altedo, intercettava poco dopo la stazione di uscita di Altedo un autocarro di una Ditta romena che procedeva verso il confine di Stato.

Gli Agenti intimavano all’autista di uscire al casello di Ferrara Sud per procedere ai consueti controlli di Polizia Stradale con l’innovativo strumento computerizzato denominato “Police Controller” ormai da tempo fornito dal Ministero dell’Interno alle pattuglie, che consente di analizzare attentamente tutti i dati di viaggio dei mezzi pesanti e di scovare eventuali alterazioni o manomissioni del cronotachigrafo digitale.

Non appena ricevuti i dati della cosiddetta “scatola nera” dell’autoarticolato, l’occhio elettronico segnalava agli Agenti un elevato numero di anomalie, tanto da indurli a scortare l’autoarticolato presso una vicina officina di Malalbergo per sottoporlo ad accertamenti tecnici, che davano esito positivo in quanto veniva accertato che il sensore di rilevamento dei parametri di viaggio del cronotachigrafo digitale era stato manomesso in modo tale da inibire le misurazioni tramite l’applicazione di un semplice magnete.

Con tale sistema, l’autista del mezzo poteva viaggiare tranquillamente ben oltre le ore di guida consentire dal Codice della Strada, diventando così un potenziale pericolo per la circolazione stradale.

Per il conducente scattava immediatamente la sospensione della patente di guida associata ad una salatissima contravvenzione di 1736 € elevata ai sensi dell’art. 179 comma 2 del codice della strada, oltre all’immediato sequestro del sensore manomesso.

I controlli della Polstrada continueranno ad essere particolarmente intensificati in tutto il periodo estivo su tutte le autostrade della Regione Emilia Romagna.