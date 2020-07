Gruppo Lega Sassuolo risponde alla Consigliera Savigni in merito a S.G.P

“Capiamo che le dimissioni dell’amministratore delegato di SGP dopo 5 mesi dall’incarico sia un’occasione ghiotta da cavalcare, ma occorre avere totale rispetto della decisione presa dal Dott. Morselli dettata da motivi personali. Colgo l’occasione per ringraziarlo a nome di tutti noi per il lavoro svolto in questo periodo.

Sentirsi anche accusare di una gestione non trasparente della cosa pubblica, proprio dalla parte politica che ha creato e indebitato già dal primo anno di vita, il mostro economico/finanziario di SGP è a dir poco ridicolo. La situazione è veramente grave e complicata, non entriamo quindi in merito ai particolari in quanto sarà compito dei tecnici snocciolare i vari passaggi compiuti dalla precedente amministrazione. I cittadini saranno informati in maniera trasparente e dettagliata in modo da poter fare le loro valutazioni su fatti concreti.Tutta la giunta e il consiglio stanno lavorando compatti per giungere all’obiettivo comune di un benessere collettivo derivato da un risanamento della situazione debitoria di SGP che strangola da troppo tempo Sassuolo. Davanti alle responsabilità noi non fuggiremo come avete fatto voi nell’ultimo consiglio comunale”.

(Gruppo Lega Sassuolo)