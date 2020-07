Incendio accidentale nella notte in un negozio etnico di Reggio Emilia

Poco dopo le 2,30 di oggi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, allertati dai vigili del fuoco di Reggio Emilia che stavano operando con alcune loro squadre, sono intervenuti in via Fabio Filzi a Reggio Emilia a seguito dell’incendio sviluppatosi in un negozio indiano di generi alimentari. Sul posto gli operanti hanno accertato che le fiamme, originatesi da un probabile corto circuito elettrico, avevano arrecato danni agli arredi, ai beni esposti in vendita e l’annerimento delle pareti. Danni in corso di quantificazione.