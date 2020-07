Scandiano: tentano furto in bar utilizzando un’auto come ariete

Ignoti ladri, stanotte prima delle 3:00, utilizzando come ariete un’autovettura a bordo della quali si sono dileguati, hanno tentato di sfondare l’ingresso del bar della stazione di Scandiano lungo via statale 467, con il fine di perpetrare un furto. All’arrivo dei carabinieri i malviventi hanno abbandonato le loro intenzioni dandosi a precipitosa fuga. I danni cagionati per il tentativo di furto sono in corso di quantificazione. Nel comprensorio ceramico anche a cavallo con la limitrofa provincia modenese, sono scattate le ricerche dei malviventi riusciti a dileguarsi. Sulla vicenda i carabinieri scandianesi hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.