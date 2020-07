La Polizia locale di Reggio Emilia recupera e restituisce al proprietario una bicicletta elettrica

Nella mattinata di mercoledì la Polizia locale di Reggio Emilia ha restituito al legittimo proprietario una bicicletta elettrica rinvenuta all’interno dell’area dismessa delle ex Reggiane durante il blitz e le perquisizioni svolti la scorsa settimana. Sparita dal cortile di casa lo scorso 25 maggio, dopo il ritrovamento in un luogo appartato e in buone condizioni, la bici è stata custodita in questi giorni nei Magazzini comunali di via Mazzacurati.

Grazie al numero di serie sul telaio della bici e alla denuncia da parte del proprietario, gli agenti del nucleo di polizia giudiziaria sono riusciti a risalire e poi a contattare telefonicamente il proprietario. L’uomo, residente in città, pur non avendo una foto della bici, è stato in grado di descrivere nei minimi particolari il velocipede, che gli è stato restituito.