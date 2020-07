Numerosi interventi dei vigili del fuoco nel bolognese per il maltempo

Questa notte le violente piogge che si sono abbattute sull’area metropolitana di Bologna hanno causato diversi danni. Particolarmente colpita l’area di Bazzano e Valsamoggia. A Bazzano intorno alle quattro di questa mattina, sulla Pedemontana, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno soccorso alcuni automobilisti rimasti intrappolati nelle loro auto bloccate nell’acqua alta.

Sempre nel territorio di Bazzano, nei pressi di via Carnevali, l’acqua in corrente ha invaso le abitazioni al piano terra. Molte le chiamate al 115, molti gli interventi effettuati per allagamenti di scantinati e garages. Al lavoro le squadre con motopompe per drenare l’acqua che ha invaso gli edifici. Attualmente gli interventi sono ancora in corso. Sul posto presenti anche i carabinieri e il personale tecnico comunale.