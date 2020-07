Da domani lavori sul Secchia

Inizieranno domani, lunedì 6 luglio, gli interventi disposti dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile lungo il fiume Secchia, tra il ponte Veggia ed il Ponte sulla Pedemontana.

I lavori, che si protrarranno indicativamente per 90 giorni, riguardano la riprofilatura delle sponde dell’alveo, attraverso la realizzazione di un terrazzo intermedio e di un argine, oltre al ripristino delle difese spondali esistenti.

L’intervento non andrà ad interferire in alcun modo sulla viabilità da e per Casalgrande, potrebbe però andare ad interferire con il “percorso natura” che, se necessario, potrebbe subire interruzioni o deviazioni per lo stretto tempo necessario all’intervento.