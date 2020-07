“Adotta una scuola” per contrastare la zanzara tigre

La lotta alla “zanzara tigre” si rafforza se un quartiere “Adotta una scuola”: così si chiama il progetto pilota, co-finanziato dalla Regione, che parte in questi giorni con la distribuzione di materiale informativo alle famiglie e alle attività ubicate intorno a plessi scolastici, per proseguire poi con la visita di personale incaricato. Il progetto inizia con quattro edifici: la primaria “Gasparotto” e la scuola d’infanzia “Coccinella” a Fossoli, la primaria “Colonnello Lugli” e la scuola d’infanzia “Matilde Cappello” a Santa Croce.

«In sostanza – spiegano dall’Assessorato all’Ambiente – si va a chiedere di mettere in atto, nelle aree private, tutti i comportamenti finalizzati a contenere la diffusione delle zanzare, per tutelare e far vivere meglio, alla ripresa delle attività, i bambini che frequentano le scuole della zona e le annesse aree cortilive».

Da domani, martedì 7 luglio, nella frazione di Fossoli comincia dunque la distribuzione in cassetta postale, da parte di Guardie Ecologiche Volontarie provinciali, della lettera che illustra il progetto e preannuncia il passaggio di operatori nel periodo dal 13 al 31 luglio.

La distribuzione durerà indicativamente fino a giovedì 9 luglio nella zona delimitata principalmente dalle vie Brancati, Fenoglio, Strada Romana Nord, Martinelli, Verrini e Nomadelfia; poi toccherà alla frazione di Santa Croce, nel perimetro principalmente delimitato dalle vie Traversa San Giorgio, Fornaci, D’Acquisto, Biagi, Chiesa S. Croce e Marri.

Per informazioni o chiarimenti sul progetto “Adotta una scuola” è possibile chiamare il Settore Ambiente del Comune: 059649140 o 059649081 (lunedì-venerdì 8:30-13:30).