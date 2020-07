Freepower Summer School raddoppia a Fiorano

Le iscrizioni al doposcuola estivo di Freepower, all’oratorio san Filippo Neri di Fiorano, sono state numerose, il doppio del previsto Per questo motivo il gruppo Babele che gestisce la ‘Summer School’, sostenuta da parrocchia e Comune di Fiorano Modenese, ha ritenuto necessario su cinque giorni la settimana, da lunedì a venerdì.

“A due settimane dall’inzio della Summer School, la voglia dei ragazzi di passare del tempo insieme e di confrontarsi sul difficile anno scolastico appena trascorso rende il momento dei compiti decisamente più bello, più allegro”, dicono gli educatori a due settimane dall’inizio.

Summer School offre sostegno scolastico e propone attività che stimolano l’attenzione e la velocità di risposta, tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, fino al 17 luglio. Al termine dei compiti i ragazzi potranno rimanere in oratorio per giocare.. Le attività sono gratuite e sono destinate ai ragazzi di quinta elementare e delle medie.

Tutte le attività si svolgono in piccoli gruppi, accompagnati da un educatore, in conformità con le normative e i protocolli anticovid.

Per informazioni e iscrizioni contattare Elisa al 3332757360 o inviare una mail a info@gruppobabele.it.