Controlli delle Forze dell’ordine all’ex Corradini: trovati stranieri abusivi. Attivata la profilassi anti Covid 19

Questa mattina, nel corso di un servizio di Controllo Integrato del Territorio, la Polizia di Stato, con il concorso di personale della Guardia di Finanza, con unità cinofila al seguito, e della Polizia Municipale, ha effettuato verifiche all’interno dell’ex stabilimento termosanitari Corradini, ubicato in via Ruffini a Modena.

Come si ricorderà, lo stabile era stato oggetto di un blitz della Squadra Volante l’8 gennaio scorso, che aveva portato all’arresto di 8 persone, alla denuncia in stato di libertà di altri 6 individui, fra cui due minori, tutti di nazionalità straniera, e al sequestro di oltre 928 grammi di sostanza stupefacente, suddivisa in dosi termosaldate e pronte per essere immesse nel mercato illecito.

Nel corso dell’attività sono stati rintracciati 10 cittadini stranieri, di cui tre con temperatura corporea, rilevata da termoscanner in dotazione alle Forze dell’ordine, superiore a 37,5°.

È stato, pertanto, richiesto l’intervento dei sanitari del 118 ed informata la competente AUSL e il Comune di Modena per l’attivazione delle misure di profilassi sanitaria per la prevenzione della diffusione del Covid 19.

