SIM da 100 gigabyte al mese inviate agli studenti, per garantire la didattica anche a distanza

L’Università di Bologna metterà a disposizione dei suoi studenti la possibilità di ottenere – attraverso un bando in uscita nel mese di agosto – schede SIM da 100 gigabyte al mese per garantire lo svolgimento delle attività didattiche anche a distanza.

Nel corso del primo semestre del prossimo anno accademico, infatti, le attività didattiche dell’Università di Bologna saranno erogate in modalità mista, in presenza e a distanza. L’Ateneo è al lavoro in questi mesi per garantire la ripresa di tutte le attività in presenza per il più ampio numero possibile di studenti, nel rispetto delle disposizioni normative e dei protocolli di sicurezza. Al tempo stesso, sta mettendo a punto diverse iniziative per garantire la piena fruizione della didattica anche a distanza: la distribuzione di schede SIM da 100 gigabyte al mese agli studenti è una di queste.

La misura straordinaria è stata approvata oggi dal Consiglio degli Studenti e sarà presentata nelle prossime sedute degli Organi Accademici. L’iniziativa si inserisce tra le azioni messe in campo dall’Ateneo per il potenziamento della digitalizzazione della didattica e dei servizi agli studenti: le SIM saranno acquistate grazie ad uno stanziamento del Governo per la riduzione del digital divide.

La misura sarà destinata agli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea dell’Università di Bologna fino al primo anno fuori corso e con ISEE non superiore a 35.000 euro. Si potrà fare richiesta partecipando ad un apposito bando – in uscita nel mese di agosto – e gli assegnatari riceveranno la SIM direttamente al loro indirizzo di residenza.