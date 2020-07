Ospedale di Porretta, temporanea sospensione dell’attività chirurgica per la rottura di un tubo. L’attività riprenderà regolarmente, domani 10 luglio

Sospesa per l’intera giornata di oggi, 9 luglio, l’attività chirurgica dell’Ospedale di Porretta Terme a causa della rottura di un tubo, avvenuta la notte scorsa, con fuoriuscita di acqua potabile in un locale attiguo al blocco operatorio.

Gli operatori del servizio tecnico, al lavoro dalle prime luci dell’alba, hanno già sostituito il tubo e stanno completamento i controlli nell’area interessata. L’attività chirurgica riprenderà regolarmente domani, venerdì 10 luglio.

12 interventi non urgenti (7 di oculistica e 5 di ortopedia), in programma per oggi, sono stati riprogrammati per la prossima settimana.

Il resto dell’Ospedale non è stato coinvolto e l’attività procede regolarmente.